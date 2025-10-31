С начала года СБУ уничтожила 48% российских комплексов ПВО Панцирь — Малюк

31 октября, 14:54
Малюк рассказал, как СБУ нанесла удары по экономике РФ и ослабила вражескую ПВО (Фото: Пресс-служба СБУ)

СБУ провела около 160 успешных ударов по объектам в тылу врага с начала года, сосредотачиваясь прежде всего на объектах нефтедобычи и нефтепереработки. Также с начала года было уничтожено до 48% российских комплексов ПВО Панцирь.

Об этом 31 октября во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил глава СБУ Василий Малюк, пишет Интерфакс-Украина.

«У нас есть дипстрайки, работа в глубоком тылу за счет БпЛА. Речь идет о расстоянии 130 км плюс. Также стоит подчеркнуть, что на выполнение задач Верховного главнокомандующего — президента Украины мы жалим именно законные цели — нефтедобыча, нефтепереработка. Это 90% бюджета обороны РФ», — подчеркнул он.

По его словам, с сентября по октябрь СБУ поразили около 20 объектов нефтедобычи и нефтепереработки страны-агрессора, в том числе шесть НПЗ, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций.

Малюк заявил, что эти удары вызвали дефицит нефтепродуктов в России — более 20% падения поставок, простои 37% нефтеперерабатывающих мощностей и дефицит в 57 регионах, а также запрет на экспорт бензина до конца года.

Он добавил, что СБУ не будет раскрывать деталей дальнейших операций, но будет продолжать дипстрайки с новыми средствами и подходами.

Отдельно Малюк отметил, что Украина нанесла серьезный удар по российским системам ПВО: «И лучше всего по нашим дальнобойным беспилотникам работает их Панцирь. Так вот, с начала 2025 года по сегодняшний день мы уничтожили 48% вражеских Панцирей».

Сегодня же Малюк заявил, что Украина позапрошлым летом успешно уничтожила один из трех Орешников на полигоне Капустин Яр в России, подтвердив операцию на 100%. Он добавил, что об этом знали только Зеленский и несколько президентов других стран.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Война России против Украины Василий Малюк Российская нефть Нафтебаза Нефтепровод НПЗ Нефтепродукты Служба безопасности Украины (СБУ) ПВО ПВО Панцирь-С1

