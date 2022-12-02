Зеленский может предложить Малюка на пост главы СБУ — Liga.net 2 декабря, 14:13 Василий Малюк (Фото:СБУ)

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может внести предложение утвердить исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка на должность главы Службы, сообщает Liga.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника издания, представление на назначение Малюка главой СБУ в ближайшее время поступит в Верховную Раду.

1 декабря президент присвоил Малюку звание генерал-майора. По словам источника, «в ближайшее время ожидается внесение его кандидатуры на пост главы СБУ».

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Верховная Рада 19 июля уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ, а Ирину Венедиктову — с поста генпрокурора. 17 июля президент отстранил Баканова и Венедиктову от исполнения обязанностей. Он объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.



Обязанности главы СБУ временно исполняет Василий Малюк.

18 ноября Зеленский ответил на питицию с призывом назначить военнослужащего и лидера праворадикальной организации С14 (движение Суспільство майбутнього) Евгения Карася главой СБУ. Он подчеркнул, что предложение, изложенное в электронной петиции, было принято к сведению.