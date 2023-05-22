Маляр: Сексуальное насилие оккупантов в Украине — это сознательная политика Кремля 22 мая, 21:46 Анна Маляр (Фото:Министерство обороны Украины)

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что сексуальное насилие оккупантов в Украине — это сознательная политика Кремля, направленная на запугивание, деморализацию и унижение достоинства гражданского населения.

В Telegram Маляр подчеркнула, что массовость и жестокость таких преступлений — огромный вызов перед украинским обществом.

«Сексуальное насилие остается „скрытым преступлением“, оставляющим глубокую травму, разрушающую судьбы людей, семьи и целые общины. Это не просто насилие на сексуальной почве, это сознательная политика враждебного государства, направленная на запугивание, деморализацию, унижение достоинства нашего гражданского населения», — пишет она.

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По состоянию на конец 2022 года правоохранители зафиксировали 155 случаев сексуального насилия, связанного с войной России против Украины. Больше всего — в Херсонской и Киевской областях.