Количественное преимущество российской армии нивелируется качественным преимуществом ВСУ — Маляр
Украинские пограничники дежурят на границе с Россией (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что количественное преимущество российской армии нивелируется качественным преимуществом ВСУ.
«Не секрет, что российская армия в количественном измерении и по количеству военных, и по количеству техники, и вооружения — одна из самых больших в мире. Они себя позиционировали как вторая армия мира. Но учитывая то, что своим качеством и подготовкой ВСУ, и нашим единством мы останавливаем вторую армию — это значит, что мы первая армия. Действительно, преимущество количественное нивелируется нашим преимуществом качественным», — сказала она.
10 марта Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал обновленные данные о потерях российских оккупантов с начала масштабного вторжения в Украину.
Согласно этим данным, российские войска потеряли ориентировочно более 12 тысяч личного состава.
Началась третья неделя полномасштабной войны России против Украины. В четверг, 10 марта — на 15-й день вторжения — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу в Анталии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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