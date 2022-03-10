Количественное преимущество российской армии нивелируется качественным преимуществом ВСУ — Маляр 10 марта, 14:09 Цей матеріал також доступний українською Украинские пограничники дежурят на границе с Россией (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что количественное преимущество российской армии нивелируется качественным преимуществом ВСУ.

«Не секрет, что российская армия в количественном измерении и по количеству военных, и по количеству техники, и вооружения — одна из самых больших в мире. Они себя позиционировали как вторая армия мира. Но учитывая то, что своим качеством и подготовкой ВСУ, и нашим единством мы останавливаем вторую армию — это значит, что мы первая армия. Действительно, преимущество количественное нивелируется нашим преимуществом качественным», — сказала она.



10 марта Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал обновленные данные о потерях российских оккупантов с начала масштабного вторжения в Украину.

Согласно этим данным, российские войска потеряли ориентировочно более 12 тысяч личного состава.

Началась третья неделя полномасштабной войны России против Украины. В четверг, 10 марта — на 15-й день вторжения — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу в Анталии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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