Российский теракт в Еленовке: РФ не предоставляет информацию о погибших — Минобороны 11 августа, 17:47 29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что полной информации о погибших в колонии в пгт Еленовка украинских военнопленных нет.

«На сегодняшний день нет точной информации, кто именно и в каком количестве погибли в Еленовке», — сказала она в ходе брифинга.

По ее словам, страна-агрессор не дает доступа к этой информации, несмотря на обращения Украины в международные организации, которые могли бы в этой ситуации помочь.

Видео дня

«Установка продолжается», — сказала Маляр.

29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом страна-агрессор хотела скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

В российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.