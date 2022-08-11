Российский теракт в Еленовке: РФ не предоставляет информацию о погибших — Минобороны

11 августа, 17:47
29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что полной информации о погибших в колонии в пгт Еленовка украинских военнопленных нет.

«На сегодняшний день нет точной информации, кто именно и в каком количестве погибли в Еленовке», — сказала она в ходе брифинга.

По ее словам, страна-агрессор не дает доступа к этой информации, несмотря на обращения Украины в международные организации, которые могли бы в этой ситуации помочь.

Видео дня

«Установка продолжается», — сказала Маляр.

Читайте также:

29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом страна-агрессор хотела скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

В российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

https://www.youtube.com/watch?v=WZgAdp2jisQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оленовка Азов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Оливер Гирлихс, генеральный директор Bayer в Украине, отмечает, что расходы на транспортировку растут не только в Украине, это глобальный процесс, связанный с ростом цен на топливо (Фото:Байер в Украине)
Бизнес во время войны /
Фиксированный курс гривны был правильным решением НБУ — интервью с гендиректором Bayer в Украине
11 августа, 10:40
Компании / Рынки
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Важный вывод о Китае после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Символическая игра мускулами Китая в знак протеста против визита Пелоси демонстрирует, что, к счастью, Китай силен, но им не управляет такой маньяк-убийца, как Путин

11 августа, 10:21
Мнения
Андрей Пионтковский
Российский политолог и публицист
Это очень важно. Что стоит за ударами по Новофедоровке в Крыму

И почему это значимое событие

11 августа, 08:13
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X