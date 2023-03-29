Россия хочет сорвать мобилизацию в Украине — Маляр 29 марта, 16:52 Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Российская Федерация распространяет в украинское инфопространство много фейковой информации с целью сорвать процесс мобилизации в Силы обороны Украины.

Об этом в интервью Українському радіо рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«У них (россиян — ред.) сегодня две цели: они хотят избавить нас от западной помощи. Это самый большой их страх, что Запад нам предоставит все, что пообещали — оружие. Второе: они хотят сорвать и испортить нам мобилизацию, потому что оружие применяют люди. И они больше всего боятся наших воинов и оружия, которое нам дадут», — отметила Маляр.

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Она объяснила, что россияне обнародуют много манипулятивной информации об определенных историях, где просто «когда-то очень ужасно кого-то под руки взяли, повели в военкомат, что-то там произошло страшное».

Однако по словам Маляра, когда проводится фактчекинг, преимущественно эта информация оказывается фейковой.

В то же время, заместитель министра признала, что в Украине есть определенные нарушения с процессом мобилизации, и их не скрывают. По ее словам, основная причина состоит в том, что военкоматы имеют дело с большой нагрузкой, начиная с 24 февраля 2022 года, однако над решением проблем постоянно продолжается работа.

«Благодаря мобилизации, благодаря нашей мощной мотивации мы отбили Киев, уволили Харьковщину, Херсон, и стоим благодаря этому на всех фронтах. Этой темы не надо бояться. Потому что это — обычная военная тема. И ничего удивительного в Украине не происходит», — добавила представитель Минобороны.

18 октября 2022 года Верховная рада поддержала законопроект о призыве на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Согласно тексту проекта закона № 8109, во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.