Российские оккупанты отчаянно пытаются окружить Авдеевку, но им не удается — Маляр 7 августа, 10:55 Украинские военнослужащие стреляли в сторону россиян из малой РСЗО РАК-СА-12 (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты отчаянно пытаются окружить Авдеевку, но им не удается, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 7 августа.

По ее словам, на Марьинском на Авдеевском направлении ситуация не меняется буквально с прошлого года.

«Кажется, что новости те же самые, потому что враг отчаянно пытается окружить Авдеевку, но им не удается. Заходить туда они не рискуют, потому что они не хотят втягиваться с нашими воинами в уличные бои, не хотят там проигрывать. Но и продвинуться они не могут», — сказала она в эфире телемарафона.

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Комментируя ситуацию в Марьинке, Маляр заявила, что россияне пытаются взять ее под контроль, но им не удается это делать.

«У нас было освобождено Старомайорское в тех краях. И враг в течение прошлой недели пытался вернуть эти утраченные позиции», — сказала она.