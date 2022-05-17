Российские оккупанты не имеют преимущества в воздухе, но вероятность воздушных ударов сохраняется — Минобороны

17 мая, 16:36
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Анна Маляр (Фото:Скриншот/Youtube/Укринформ)

Анна Маляр (Фото:Скриншот/Youtube/Укринформ)

Российские оккупанты не имеют преимущества в воздухе, но вероятность воздушных ударов сохраняется.

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Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Сохраняется вероятность воздушных ударов по всей территории Украины. Если до 24 февраля считалось, что украинского ПВО почти нет, то сейчас констатируем — враг не имеет преимуществ в воздухе. Именно благодаря работе ПВО», — сказала она.

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По ее словам, речь идет о сотнях тысяч спасенных жизней.

https://www.youtube.com/watch?v=zgkxORgdilE

Маляр добавила, что попадание ракет в какие-то объекты есть, но сбитых враждебных целей в разы и раза больше.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ракеты Война России против Украины Анна Маляр

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