В Минобороны сообщили, что оккупанты хотят до конца года захватить всю Донецкую область 27 декабря, 05:29 Украинский военный на позициях вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты поставили цель до конца года захватить всю Донецкую область.



"Они поставили себе задачу до конца календарного года выйти на административные границы Донецкой области", – заявила Маляр.

Она подчеркнула, что сейчас самой горячей точкой на фронте является город Бахмут, где оккупанты сосредоточили больше всего военной техники и вооружения.

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"Там было незначительное продвижение, но врага вытеснили. По состоянию на сегодняшний день враг пытается окружить город, но у них также это не получается", - сообщила Маляр.

