Раненым военным облегчили возможность уйти в отпуск или уволиться — Маляр

2 июля, 02:31
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Украинским военным больше не потребуется ехать в свою часть (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Украинским военным больше не потребуется ехать в свою часть (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об облегчении процедуры получения отпуска или увольнения для раненых военных.

В частности, теперь военным не потребуется для оформления отпуска или увольнения со службы ехать в свою воинскую часть.

«"В период действия военного положения воины, которые были признаны ВВК непригодными к военной службе, или которым был назначен отпуск для лечения после болезни или ранения, направляются в ТЦК и СП, где из воинской части, с помощью электронного документооборота, можно будет получить необходимые документы по отпуску или увольнению с военной службы», — сообщила Маляр.

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Она напомнила, что информацию о процессе прохождения ВЛК можно найти на веб-портале.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Отпуск Анна Маляр

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