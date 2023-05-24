Россияне уничтожили мобильную связь на оккупированной Херсонщине — Минобороны 24 мая, 23:36 Россияне повалили башни для мобильной связи на оккупированной Херсонщине (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Заместитель министра обороны Анны Маляр сообщила, что россияне уничтожили оборудование мобильной связи на оккупированной Херсонщине.

"Для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией противник целенаправленно уничтожил оборудование мобильной связи в районах н. п. Гладковка, Обрывка, Новая Маячка, Виноградово, Таврическое Херсонской области. Электрооборудование мобильной связи демонтировано, а башни повалены путем подрезки опор", – заявила Маляр.

Видео дня

Она отметила, что российские оккупанты также не пускают гражданских в Голую Пристань, где еще работает украинская мобильная связь.