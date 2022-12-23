Больницы на оккупированных территориях перегружены из-за большого количества раненых оккупантов — Минобороны 23 декабря, 23:28 Уничтоженые россияне во время попытки наступления на Харьков (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что больницы на оккупированных территориях перегружены из-за большого количества раненых россиян.

Большое количество оккупантов умирает не дождавшись помощи из-за нехватки персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов.



Чтобы предотвратить дезертирство среди личного состава командование также запирает на замок легко раненых россиян.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 100 950 своих военных. Также оккупанты потеряли более 19 300 единиц техники, среди них:

Танки - 3005 (+2)

Боевые бронированные машины - 5986 (+5)

Артиллерийские системы - 1984 (+6)

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - 414 ( +1)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) - 212 (+0)

Самолеты - 283 (+0)

Вертолеты - 267 (+0)

Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня - 1698 (+5)

Крылатые ракеты - 653 (+0)

Корабли/катера — 16 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны - 4622(+7)

Специальная техника - 178 (+0)