Больницы на оккупированных территориях перегружены из-за большого количества раненых оккупантов — Минобороны
Уничтоженые россияне во время попытки наступления на Харьков (Фото:REUTERS/Maksim Levin)
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что больницы на оккупированных территориях перегружены из-за большого количества раненых россиян.
Большое количество оккупантов умирает не дождавшись помощи из-за нехватки персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов.
Чтобы предотвратить дезертирство среди личного состава командование также запирает на замок легко раненых россиян.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 100 950 своих военных. Также оккупанты потеряли более 19 300 единиц техники, среди них:
- Танки - 3005 (+2)
- Боевые бронированные машины - 5986 (+5)
- Артиллерийские системы - 1984 (+6)
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - 414 ( +1)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) - 212 (+0)
- Самолеты - 283 (+0)
- Вертолеты - 267 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня - 1698 (+5)
- Крылатые ракеты - 653 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 4622(+7)
- Специальная техника - 178 (+0)