Последние несколько недель стали знаковыми. С начала полномасштабного вторжения уже состоялись 28 обменов и освобождено 978 человек — Маляр
26 октября состоялся новый обмен пленными (Фото:t.me/ermaka2022)
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину уже состоялись 28 обменов и освобождено 978 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.
По ее словам, последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными.
«Наше государство заботится о каждом, „не громко“, потому что так нужно. Эта тема чрезвычайно чувствительна, мы не распространяем информацию о деталях процесса спасения, чтобы не повредить и в дальнейшем этому процессу. Делаем все возможное, чтобы защитники и защитницы вернулись домой», — сказала она.
Маляр добавила, что переговоры касательно освобождения и обмена наших военнопленных постоянно продолжаются.
С начала полномасштабного вторжения уже совершено 28 обменов и освобождено 978 человек (среди них 99 гражданских).
В среду, 26 октября, состоялся новый обмен пленными, удалось вернуть домой десять украинских военнослужащих.