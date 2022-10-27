Последние несколько недель стали знаковыми. С начала полномасштабного вторжения уже состоялись 28 обменов и освобождено 978 человек — Маляр

27 октября, 12:14
Поделиться:
26 октября состоялся новый обмен пленными (Фото:t.me/ermaka2022)

26 октября состоялся новый обмен пленными (Фото:t.me/ermaka2022)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину уже состоялись 28 обменов и освобождено 978 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

По ее словам, последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными.

«Наше государство заботится о каждом, „не громко“, потому что так нужно. Эта тема чрезвычайно чувствительна, мы не распространяем информацию о деталях процесса спасения, чтобы не повредить и в дальнейшем этому процессу. Делаем все возможное, чтобы защитники и защитницы вернулись домой», — сказала она.

Видео дня

Читайте также:

Ранее Украина вернула из российского плена 108 женщин (Фото:Андрей Ермак) «Поили водой с мальками». Медик с Азовстали о российский лагерях для пленных украинцев и возвращении к дочери — интервью

Маляр добавила, что переговоры касательно освобождения и обмена наших военнопленных постоянно продолжаются.

С начала полномасштабного вторжения уже совершено 28 обменов и освобождено 978 человек реди них 99 гражданских).

В среду, 26 октября, состоялся новый обмен пленными, удалось вернуть домой десять украинских военнослужащих.

https://www.youtube.com/watch?v=qUoGpta3KLU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обмен Война России против Украины Анна Маляр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X