Последние несколько недель стали знаковыми. С начала полномасштабного вторжения уже состоялись 28 обменов и освобождено 978 человек — Маляр 27 октября, 12:14 26 октября состоялся новый обмен пленными (Фото:t.me/ermaka2022)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину уже состоялись 28 обменов и освобождено 978 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

По ее словам, последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными.

«Наше государство заботится о каждом, „не громко“, потому что так нужно. Эта тема чрезвычайно чувствительна, мы не распространяем информацию о деталях процесса спасения, чтобы не повредить и в дальнейшем этому процессу. Делаем все возможное, чтобы защитники и защитницы вернулись домой», — сказала она.

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Маляр добавила, что переговоры касательно освобождения и обмена наших военнопленных постоянно продолжаются.

С начала полномасштабного вторжения уже совершено 28 обменов и освобождено 978 человек (среди них 99 гражданских).

В среду, 26 октября, состоялся новый обмен пленными, удалось вернуть домой десять украинских военнослужащих.

