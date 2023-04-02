Высокие потери не останавливают россиян. Ситуация в Бахмуте очень напряженная — Маляр 2 апреля, 18:49 Бахмут, 3 марта (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Ситуация на Бахмутском направлении остается очень напряженной, ведь россиян потери не останавливают, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Враг делает попытки задействовать не только „вагнеровцев“, но и профессиональные подразделения десантников», — сообщила замминистра.

По словам Маляр, даже непомерно высокие потери личного состава не останавливают врага, а лишь вынуждают российское командование принимать решения более эмоционально.

Видео дня

«Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника», — подчеркнула она.

Маляр сообщила, что каждое военное решение и каждый шаг украинского руководства является взвешенным. Она также рассказала, что в зоне боевых действий работает командование оперативно-стратегической группировки войск Хортица, полностью владеющее оперативной ситуацией на месте.

«Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности», — сказала замминистра.

1 апреля экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV заявил, что Бахмут выполнил роль «мясорубки» для нелегальной российской ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы не способны самостоятельно обеспечивать наступательную работу в районе Бахмута и вынуждены просить о поддержке российской регулярной армии, сообщил 29 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

28 марта журналист The New York Times Кристиан Триберт сообщил, что на кладбище вагнеровцев в Краснодарском крае РФ с января появились сотни новых могил.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ежедневно теряет в Украине 500−800 своих боевиков и «уже возник вопрос с погребением».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнер вывела из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. Из них 29 543 были ликвидированы, ранены, пропали без вести или попали в плен.

Позже глава российского фонда Русь сидящая Ольга Романова озвучила другую цифру: по ее подсчетам, Пригожин завербовал для участия в войне против Украины 50 тыс. заключенных, из них выжили около 10 тысяч.