В Минобороны заявили, что потери врага на юге выше украинских более чем в пять раз 7 июля, 23:31 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что во время боев на юге Украины потери оккупантов превышают украинские в 5,3 раза.

«Кроме того наши защитники фактически перемалывают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных — ощутимо уменьшая таким образом наступательные и оборонительные возможности врага. Из-за значительных потерь врага в живой силе на Юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях. Соотношение безвозвратных потерь на Юге — 1 к 5,3. То есть у врага на Юге погибает военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас», — заявила Маляр.

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Она также отметила, что в Бахмуте вражеские войска сейчас в ловушке и не могут безопасно отвести войска из города.

«В самом Бахмуте враг фактически в ловушке. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон», — написала Маляр.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов.

Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».