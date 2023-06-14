Неделя контрнаступления. Потери Украины несоизмеримо меньшие, чем у врага — Маляр 14 июня, 18:59 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Потери Украины намного меньшие, чем у российских войск. Российским оккупантам не выгодно, чтобы Украине поставляли оружие.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

В частности в зоне ответственности оперативно-стратегических группировок войск Хортица и Таврия у врага погибших в девять и пять раз больше соответственно.

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«В целом на протяжении всей войны, и если говорить в том числе о полномасштабном вторжении, у нас в разы меньше потерь. Если говорить о цифрах, которые сейчас. К примеру, за последнюю неделю у нас фактически две оперативно-стратегических группировки войск, где осуществляется наступление — Хортица и Таврия. Что касается Хортицы: у врага погибших в 8,73 раз больше. По Таврии: там погибших у врага в 5,3 раз больше, чем у нас», — сказала она в эфире национального телемарафона в среду.

Замминистра подчеркнула, что «безусловно, во время войны гибнут люди», уничтожается техника и все стороны имеют потери.

«Однако наши потери несоизмеримо меньшие, чем у врага», — заявила Маляр.

Она также отметила, что враг делает «вбросы» о больших потерях Украины с целью деморализации украинского общества и воинов, а также, чтобы «больно попасть» по мобилизации.

Также в ведомстве подчеркнули, что еще одной информационной целью РФ является военная техника, поставляемая Украине.

«Им не выгодно, чтобы Запад поставлял нам оружие, поэтому они дискредитируют и нас как получателя оружия, и западную технику — как инструмент войны. Конечно, во время войны обе стороны теряют технику, и нет такой техники, которую нельзя уничтожить. У нас эти потери намного меньше», — сказала Маляр.

Кроме того, по словам замминистра, даже в случае уничтожения единицы такой техники, будут полностью спасены экипажи.