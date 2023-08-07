«Противостояние было очень жесткое». Маляр назвала самое горячее направление на фронте за неделю 7 августа, 09:28 Украинский военный (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Всю прошлую неделю восток был эпицентром боевых действий, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 7 августа.

«В течение прошлой недели обстановка на фронте была крайне сложной, как на востоке, так и на юге», — сказала она в эфире телемарафона.

По ее словам, враг выбрал для себя основным направлением наступления восток и пытался вернуть утраченные еще в прошлом году позиции на Харьковщине.

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«Всю прошлую неделю восток был эпицетром боевых действий. На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего», — сказала она.

Маляр заявила, что враг пытался пробить оборону, но ему это не удалось.

«Противостояние было очень жесткое», — добавила она.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.