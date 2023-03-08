Не только деоккупация. Уничтожение оккупантов и техники в Бахмуте является тоже победой — Маляр 8 марта, 19:30 Украинские военнослужащие наносят удары по оккупантам, район Бахмута, 5 марта (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Победа для Украины — это не только деоккупация населенных пунктов, но и массовое уничтожение россиян и их техники, которое сейчас происходит в районе Бахмута.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас большому количеству украинцев хочется новостей про освобождение территорий, поскольку именно это они расценивают как победу.

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«Но вместе с тем то, что уже несколько месяцев подряд наши мужественные воины уничтожают врага и самые мощные, профессиональные подразделения Вагнера там, — это победа. То, что там сейчас уничтожается большое количество оружия и техники врага, — это победа. То, что на сегодняшний день враг там фактически связан и таким образом уменьшается его наступательный потенциал, — это тоже победа», — подчеркнула Маляр.

По ее словам, оборону Бахмута необходимо сохранять и она должна быть именно такой, как ее проводят сейчас украинские защитники.

Маляр добавила, что враг превосходит украинских военных в количестве личного состава и вооружения. Но в этих условиях защитники продолжают мужественно и фактически паритетно ему противостоять.

8 февраля телеканал CNN cо ссылкой на неназванных западных официальных лиц сообщил, что оборона украинского города Бахмут может продлиться еще месяц.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что оборона Бахмута может пасть уже в ближайшие несколько дней.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинское военное руководство едино в решении продолжать оборону города. Если российским оккупантам удастся захватить этот город, это откроет путь для захвата ключевых городов на востоке Украины, говорит он.