В Минобороны призвали журналистов и экспертов не обсуждать контрнаступление ВСУ

25 марта, 16:24
Поделиться:
Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала журналистов и военных экспертов публично не обсуждать планы ВСУ касательно контрнаступления.

Она напомнила, что во время успешной операции украинских военных в Харьковской области была информационная тишина, необходимая ВСУ.

Маляр подчеркивает, что говорить о действиях армии могут Верховный Главнокомандующий (президент), министр обороны и Главнокомандующий.

Видео дня

«Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам — а как же там контрнаступление, не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии. У нас один стратегический план — освободить все наши территории. А детали — это уже военная тайна», — заявила Маляр.

Читайте также:
Интервью с советником Залужного. Дэн Райс — о том, почему украинское контрнаступление шокирует мир и как после победы обуздать Россию

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X