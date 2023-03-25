В Минобороны призвали журналистов и экспертов не обсуждать контрнаступление ВСУ 25 марта, 16:24 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала журналистов и военных экспертов публично не обсуждать планы ВСУ касательно контрнаступления.



Она напомнила, что во время успешной операции украинских военных в Харьковской области была информационная тишина, необходимая ВСУ.

Маляр подчеркивает, что говорить о действиях армии могут Верховный Главнокомандующий (президент), министр обороны и Главнокомандующий.

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«Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам — а как же там контрнаступление, не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии. У нас один стратегический план — освободить все наши территории. А детали — это уже военная тайна», — заявила Маляр.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.