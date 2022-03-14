«Не работайте корректировщиками». В Минобороны призвали не сообщать точный адрес попадания российских ракет

14 марта, 17:56
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Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что когда люди публично сообщают точный адрес — куда попала или не попала ракета — они работают корректировщиками огня у врага.

«Не работайте корректировщиками огня у врага! Да-да, именно это вы делаете, когда публично сообщаете точный адрес — куда попала или не долетела ракета», — написала она.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2109736632518701

По ее словам, война — это в том числе и ограничение на распространения информации.

«Мы действительно свободная, демократическая страна со свободой слова. Наше общество уже привыкло к открытости и освещению в Интернете абсолютно всего. Но война — это в том числе ограничение на распространение определенной информации — ради вашей же безопасности», — написала она.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуация раскритиковали советника главы МВД Антона Геращенко.

Спикер управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в ходе видеообращения заявила, что Геращенко третий раз за сегодня «сдает оккупантам точки, которые они недообстреляли».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Минобороны Украины Ракеты Война России против Украины

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