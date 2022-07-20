Информация используется врагом. В Минобороны призвали не называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во вражеские цели

20 июля, 12:58
Украинский военный (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Украинский военный (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во вражеские цели.

«Не надо называть виды оружия из которого ВСУ попадают во вражеские цели. Мы можем обсуждать это, если об этом сообщил Генштаб. Не надо приписывать ВСУ попадание в гражданские цели врага даже если вам очень этого хотелось бы», — написала она в Facebook.

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По ее словам, для гражданских лиц во время войны главное информационное правило — о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах — первыми говорят военные.

«Та информация, которая гражданским кажется не слишком ценной или очевидной, действительно используется врагом», — отметила она.

https://www.youtube.com/watch?v=1lks-nKh0A4&t=10s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Война России против Украины Анна Маляр

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