Оккупанты пытаются продвигаться в центр Бахмута, однако установить контроль не могут: Маляр о ситуации на востоке

1 апреля, 10:14
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Бахмут Донецкой области (Фото:@combat.art.ukraine via Instagram/via REUTERS)

Бахмут Донецкой области (Фото:@combat.art.ukraine via Instagram/via REUTERS)

Российские войска ведут наступление одновременно в четырех направлениях, но преимущественно без успеха. Они сосредотачивают наибольшие усилия по установлению контроля над Бахмутом Донецкой области, однако захватить город им не удается.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

«Если простым языком подытожить возведение, то ситуация на Востоке в районах ведения оборонной операции остается достаточно сложной», — написала она.

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По словам Маляр, агрессор проводит основные наступательные действия одновременно на четырех направлениях, а именно: Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском.

Преимущественно успехов оккупанты не имеют.

«Наибольшие усилия сосредотачивают на установлении контроля над Бахмутом, пытаются продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеют незначительные переменные успехи. Но захватить город не может. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои. Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения», — заявила Маляр.

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Кроме того, она добавила, что бои продолжаются в Белогоровке и Марьинке.

Ранее заммэра Бахмута Александр Марченко сказал, что бои идут практически в центральной части города.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские кафиры несут "сумасшедшие потери" в Бахмуте и продолжение обороны города позволяет ограничивать возможности врага и стабилизировать линию фронта.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Авдеевка Бахмут Война России против Украины Анна Маляр

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