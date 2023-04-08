Спецназовцы, десантно-штурмовые отряды. На Бахмутском направлении самые профессиональные подразделения россиян несут значительные потери — Маляр

8 апреля, 21:50
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Город Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Город Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместитель министра обороны Украины заявила, что оккупанты, пытаясь оккупировать Бахмут, используют не только вагнеровцев, но и свои самые профессиональные подразделения. Они несут значительные потери.

Об этом она написала в своем Telegram.

По словам Маляр, эпицентром активных боевых действий остаются четыре направления — Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское.

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Самые ожесточенные бои из вышеперечисленных направлений сейчас ведутся за Марьинку.

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Маляр добавила, что противник не прекращает попыток оккупировать Бахмут. Там продолжаются бои.

«В боях за Бахмут враг привлекает свои профессиональные подразделения. Это не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. В то же время они понесут значительные потери», — отметила заместитель министра обороны.

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Она уточнила, что сейчас там ситуация контролируемая. Оперативные решения по обороне принимаются круглосуточно.

Ранее британская разведка сообщила, что в последние дни российские оккупационные войска получили новый импульс в боях за Бахмут.

По данным ведомства, РФ добилась дальнейших успехов и теперь, вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Минобороны Украины Донецкая область Бахмут Частная военная компания Вагнера Война России против Украины Анна Маляр

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