Спецназовцы, десантно-штурмовые отряды. На Бахмутском направлении самые профессиональные подразделения россиян несут значительные потери — Маляр 8 апреля, 21:50 Город Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместитель министра обороны Украины заявила, что оккупанты, пытаясь оккупировать Бахмут, используют не только вагнеровцев, но и свои самые профессиональные подразделения. Они несут значительные потери.

Об этом она написала в своем Telegram.

По словам Маляр, эпицентром активных боевых действий остаются четыре направления — Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское.

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Самые ожесточенные бои из вышеперечисленных направлений сейчас ведутся за Марьинку.

Маляр добавила, что противник не прекращает попыток оккупировать Бахмут. Там продолжаются бои.

«В боях за Бахмут враг привлекает свои профессиональные подразделения. Это не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. В то же время они понесут значительные потери», — отметила заместитель министра обороны.

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Она уточнила, что сейчас там ситуация контролируемая. Оперативные решения по обороне принимаются круглосуточно.

Ранее британская разведка сообщила, что в последние дни российские оккупационные войска получили новый импульс в боях за Бахмут.

По данным ведомства, РФ добилась дальнейших успехов и теперь, вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка.