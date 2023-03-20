«Самая горячая точка». Маляр назвала два важных аспекта обороны Бахмута

20 марта, 17:23
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Город Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Город Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Оборона Бахмута позволяет снизить наступательный потенциал российских войск, а также уничтожить большое количество техники и личного состава оккупантов, заявила замминистр обороны Украины Анна Маляр.

В эфире телемарафона она сказал, что самой горячей точкой на фронте остается Бахмут.

«Самая горячая точка у нас Бахмут. На этой неделе это уже второй месяц как начались самые ожесточенные бои, как ситуация критически обострилась в отношении Бахмута. Но при всех прогнозах разных экспертов второй месяц в этих горячих боях Бахмут стоит», — сказала Маляр.

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Она отметила, что прежде всего оборона Бахмута позволяет снизить наступательный потенциал врага. И то, что сегодня там стоят наши войска — они просто не пропускают оккупантов дальше.

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«Второй важный аспект — это уничтожение врага, техники и личного состава. За время этих боев безусловно, к сожалению, с нашей стороны есть потери. Вместе с тем, у врага потери значительно выше и мы уничтожаем самые его профессиональные подразделения, подразделения Вагнера, которые брошены на то, чтобы оцепить Бахмут», — подчеркнула замминистра.

Она добавила, что на сегодняшний день в Бахмуте проходят активные бои, однако оборона города продолжается.

«В определенной части города они (бои, — ред.) происходят, определенное продвижение у врага было. Вместе с тем, у нас тоже есть на определенных участках успехи и на сегодня идет оборона Бахмута», — отметила Маляр.

19 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска не могут завершить тактическую операцию по захвату Бахмута.

Как сообщил Институт изучения войны (ISW), руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пытается создать информационные поводы для объяснений, почему наемники не могут захватить Бахмут.

https://www.youtube.com/watch?v=sK1IqEfMLjE
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины Анна Маляр

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