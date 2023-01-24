Ресурсов в РФ на войну достаточно. Об остатках ракет у врага и отсутствии у Запада рычагов сдерживания Путина — интервью с Маляр 24 января, 17:46 Эксклюзив NV Взгляд Минобороны. Заместитель министра обороны Анна Маляр о перспективах Украины на фронте и по поставках оружия (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Есть ли у России возможности вести долгие боевые действия и что будет после того, как ВСУ выйдут на государственную границу, — об этом NV пообщался с Анной Маляр, заместителем министра обороны.

За последний год отечественное Минобороны стало одним из ключевых источников ежедневных новостей для украинцев. Это касается не только военных действий, но и поставок западного оружия.

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Но последние два дня наиболее громкие новости касаются не войны, а скандала: 24 января подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов. Он отвечал за тыловое обеспечение и попросил уволить его после того, как Юрий Николов, основатель проекта Наши Деньги, привел на сайте ZN.ua выписки из годового контракта на услуги организации питания воинских частей в шести областях Украины (на 2023 год), сравнив отдельные позиции с ценами в киевском Сильпо, — последние оказались заметно меньше. В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Но НАБУ и САП принялись расследовать возможные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных, проверяя закупки более чем на 13 млрд грн.

Еще до этого скандала NV поговорил с другим заместителем руководителя МО Алексеем Резниковым — Анной Маляр. И темой разговора стали, прежде всего, другие новости: о последствиях Рамштайна, передаче ВСУ новейшего западного тяжелого оружия, подготовке к весеннему наступлению и осуждению военных преступников.

Маляр рассказала о встрече руководителя Объединенного комитета начальников штаба США Марка Милли с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, о настроениях министров обороны стран-союзниц Украины, немецких танках и ожиданиях от зимы.

- Вы недавно написали пост об общении руководителя Объединенного комитета начальников штаба США Марка Милли с украинскими главнокомандующим Валерием Залужным. Что там происходило?

— Я там была. Они обсудили вообще происходящее — ситуацию. Обменялись своими профессиональными мыслями. И в этом смысле это очень любопытно слушать. Разговор, конечно, шел о возможном развитии событий с профессиональной точки зрения. И о том, что поддержка, безусловно, будет.

— Говорили о том, что нужно ВСУ по вооружению. И со стороны Милли было понимание?