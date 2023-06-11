В Минобороны заявили, что будут информировать о продвижении ВСУ только после их закрепления на позициях 11 июня, 09:35 Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Минобороны Украины будет информировать о продвижении украинских сил на фронте только после их закрепления на позициях.

Об этом написала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале.

«Что для нас сейчас самое главное? Пока наши бойцы воюют, ответьте себе на такой вопрос: Готов ли я ради помощи нашим войскам узнать об освобождении того или иного населенного пункта не в момент физического захода туда наших, а после их там закрепления?», — написала Маляр.

Видео дня

Она также призвала граждан ради победы пережить информационные атаки врага с различными провокационными вбросами и не ждать что ВСУ будут оправдываться на каждое видео и пост.

Ранее Маляр предупреждала, что объявления о начале контрнаступления не будет.

