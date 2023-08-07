Не только мины. Маляр рассказала, что замедляет движение ВСУ на юге 7 августа, 10:06 Украинские военные стреляют из малой РСЗО Партизан по российским войскам (Фото:REUTERS/Stringer)

На юге продвижение ВСУ сдерживают заминированные россиянами территории, а также бетонирование и укрепление ими господствующих высот, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 7 августа.

«На юге довольно сложная ситуация была всю прошлую неделю. Наши силы сталкивались там на основных направлениях наступления — Мелитопольском и Бердянском — не только со сплошным минированием, об этом уже много сказано. Вы знаете, что враг минирует позиции даже в три слоя и не только позиции, но и все возможные направления движения. Кроме того, враг укрепляет и бетонирует ключевые для них господствующие высоты», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, ВСУ сталкиваются с такими осложнениями и инженерными укреплениями.

«Это все очень замедляет движение вперед», — сказала она.

Маляр заявила, что ВСУ там выполняют задачи.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.