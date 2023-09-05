Наступление — это длительный процесс, война — это долго — Минобороны Украины 5 сентября, 11:35 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Наступление — это длительный процесс, и война — это не быстро, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во вторник, 5 сентября.

«Наступление — это не так вот „сели и поехали вперед“, и это не монтаж, что можно за час пересмотреть кино про всю войну и увидеть уже победу», — говорится в ее сообщении в Telegram.

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Маляр добавила, что наступление — это длительный процесс, и война — это долго.

По ее словам, сейчас мы видим, что наше наступление идет. Например, в одном месте прошли определенные рубежи, в другом — первую линию обороны, движемся дальше.

Заместитель министра подчеркнула, что «человек, который просто читает новости, этого не видит, не чувствует».

«Ему кажется, что якобы все долго происходит. На самом деле — это очень динамичный, активный процесс и, поверьте, людям, которые воюют, так не кажется», — сказала она.

Маляр заявила, что у военных каждый час меняются новости, динамика и ситуация.

«Там продолжаются наступательные действия. Они происходят так, как это может быть в таких условиях. У нас есть планы, есть понимание, что делать дальше», — сказала она.

Маляр заявила, что наши военные делают свою работу качественно.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.