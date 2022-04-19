Известный американский военный эксперт присоединился к украинскому Интенациональному легиону

19 апреля, 10:33
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Ранее Малкольм Нэнс участвовал в операциях на Балканах, Ближнем Востоке и в странах Африки (Фото:Malcolm Nance/Twitter)

Ранее Малкольм Нэнс участвовал в операциях на Балканах, Ближнем Востоке и в странах Африки (Фото:Malcolm Nance/Twitter)

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В украинский Интенациональный легион вступил известный военный эксперт, бывший аналитик разведки США Малкольм Нэнс.

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Об этом он рассказал в интервью MSNBC.

По словам Нэнса, он присоединился к защитникам Украины около недели назад, чтобы предложить свои навыки и помочь ВСУ отразить вторжение РФ, которое он назвал «войной на уничтожение».

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https://twitter.com/MalcolmNance/status/1516218372324741127

«Чем больше я видел, как идет война, тем больше я думал: Хватит разговоров. Пришло время действовать здесь… Если мы здесь потерпим неудачу, россияне уничтожат демократию в этой стране… Будет битва, и мы ее выиграем», — объяснил он свое решение.

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https://twitter.com/Acyn/status/1516194469967659009

Как отмечает Washington Examiner, Нэнс является всемирно признанным экспертом по борьбе с терроризмом, который участвовал в разведывательных операциях на Балканах, Ближнем Востоке и в странах Африки.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Российская агрессия Добровольцы Война России против Украины

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