Российские оккупанты продвинулись в Малиновке Запорожской области — DeepState

29 июня, 14:46
Поделиться:
Войска РФ продвинулись на территории Запорожской области (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Войска РФ продвинулись на территории Запорожской области (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Российские оккупационные войска продвинулись в Малиновке Запорожской области. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил проект DeepState.

«Карта обновлена. Враг продвинулся в Малиновке (центр Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области — ред.)», — говорится в сообщении.

Инфографика: DeepState

27 июня руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе замечено большое перемещение техники врага и личного состава, страна-агрессор РФ может готовиться к усиленным штурмам на Запорожском направлении.

Реклама

10 июня Андрющенко заявил, что наступление российских захватчиков в Запорожской области де-факто начато, но благодаря действиям Сил обороны Украины враг не имеет даже намека на успех.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Deep State Война России против Украины Российская агрессия Запорожская область Запорожье наступление РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X