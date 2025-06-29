Российские оккупационные войска продвинулись в Малиновке Запорожской области . Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил проект DeepState .

«Карта обновлена. Враг продвинулся в Малиновке (центр Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области — ред.)», — говорится в сообщении.

Инфографика: DeepState

27 июня руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе замечено большое перемещение техники врага и личного состава, страна-агрессор РФ может готовиться к усиленным штурмам на Запорожском направлении.

10 июня Андрющенко заявил, что наступление российских захватчиков в Запорожской области де-факто начато, но благодаря действиям Сил обороны Украины враг не имеет даже намека на успех.