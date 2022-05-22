Оккупанты атаковали Житомирскую область. Четыре ракеты удалось сбить, погиб как минимум один человек

22 мая, 20:40
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Малину (Фото:Воздушное командование Центр)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Малину (Фото:Воздушное командование Центр)

Российские оккупанты в воскресенье, 22 мая, нанесли ракетный удар по инфраструктуре Житомирской области. В результате удара по Малину, предварительно, погиб по меньшей мере один человек.

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Об этом сообщил глава Житомирской военно-гражданской администрации Виталий Бунечко в комментарии Суспільному.

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Он рассказал, что удар был очень похож на тот, который оккупанты нанесли 20 мая. Пожар был ликвидирован около 19:00, разбор завалов продолжается.

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«Что касается повреждений, то на месте работает экспертная группа. По факту, снова пострадали дома тех людей, которые только начали их чинить и забивали окна», — сказал Бунечко.

В воздушном командовании Центр рассказали, что РФ атаковала Житомирскую область с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования около 13:00. Четыре крылатых ракеты уничтожили подразделения противовоздушной обороны: три ликвидировала авиация, одну — подразделение зенитных ракетных войск воздушного соединения.

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Утром 20 мая в Житомирской области прогремели два взрыва в районе города Малин. В результате ракетных ударов был поврежден объект инфраструктуры и около 100 домов, три человека получили ранения.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Крылатая ракета Житомирская область Война России против Украины

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