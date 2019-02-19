Мальдивы-Москва: СМИ узнали, как живет жена прокурора-антикоррупционера Вчера, 16:09 6674 Цей матеріал також доступний українською bihus.info В своем Instagram жена прокурора показывает часы дорогих брендов и жизнь за границей bihus.info

Журналисты Bihus.info опубликовали расследование об жизни и отдыхе жены прокурора отдела по предотвращению и противодействию коррупции Генпрокуратуры Руслана Биловара.

По данным СМИ, на фото в Instagram супруга прокурора-антикоррупционера Ирина Биловар демонстрирует часы бренда Graff Butterfly за 120 тысяч долларов и сумочки известных брендов, приблизительная стоимость которых составляет около 10 тысяч евро.

Также в аккаунте Биловар есть фото о многочисленных поездках за границу на отдых. Жена прокурора отдыхала в Турции, Греции и на Мальдивах в лучших отелях курортов. Она посещала модные показы в Париже, Милане, ОАЭ, а в конце 2017 года отдыхала в столице России – Москве.

По подсчетам журналистов, с 2017 года семья сотрудника ГПУ потратила на отдых 1 млн 720 тысяч гривен. А с учетом часов, аксессуаров и незадекларированного авто Audi расходы составили почти 8 млн гривен.

Примечательно, что в 2015 году Руслан Биловар задекларировал 8,5 млн гривен наличных. Уже в 2017 году его состояние увеличилось до 10 млн гривен сбережений, несмотря на расходы жены.

В расследовании говорится, что рост наличных моно было объяснить наличием бизнеса у родителей прокурора, но фирмы за последние пять лет официально заработали только 2,8 млн гривен.