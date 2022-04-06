Пропавшего несколько недель назад под Вышгородом четырехлетнего ребенка нашли мертвым

6 апреля, 00:40
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О смерти ребенка сообщила его мама (Фото:Анна Яхно via Instagram)

О смерти ребенка сообщила его мама (Фото:Анна Яхно via Instagram)

Четырехлетнего Сашу, потерявшегося под Вышгородом во время военных действий в середине марта, обнаружили мертвым.

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Об этом в Instagram сообщила его мать Анна Яхно, которая поблагодарила каждого, кто верил и помогал в его поисках.

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«Благодарю каждого за Ваши молитвы и веру, благодарю за поддержку. Благодаря Вам, мой сыночек встретился со мной. Сашенька, наш маленький ангел — уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой», — написала она.

Поиски мальчика начались в середине марта, в чем приняли участие и украинские знаменитости, включая певца Александра Пономарева.

По словам артиста, когда ребенок находился у бабушки в Вышгородском районе, проходило наступление оккупантов и бомбардировки. Разрушенные мосты и заблокированные войсками РФ дороги оставили людей в блокаде.

После того, как местные жители попытались эвакуировать детей и женщин на лодках, одно из плавательных средств, где находился ребенок, не доплыло в сторону села Ровжи.

Ранее украинский журналист Денис Казанский обнародовал страшное видео семьи с тремя детьми в Буче — россияне их убили и пытались сжечь.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Пропавшие без вести Вышгород Смерть смерть ребенка Война России против Украины

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