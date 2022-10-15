«Украинцам ничего не страшно». Мальчик рассказал немецким журналистам об обстреле детской площадки в центре Киева

15 октября, 18:32
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Воронка от российской ракеты в парке Шевченко возле детской площадки (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Воронка от российской ракеты в парке Шевченко возле детской площадки (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

10 октября Россия впервые с 26 июня обстреляла Киев ракетами. От удара в парке Шевченко возле детской площадки появилась воронка. 9-летний Аскольд рассказал немецкому журналисту об атаке россиян.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter корреспондент Василий Голод.

По словам мальчика, ему было больно узнать о последствиях обстрела города.

«Для меня было очень больно. Я просто не мог представить, что это произошло. Я думал, что эти качели когда-нибудь разберут, а не то, что они взорвутся», — сказал он.

Видео дня

На вопрос журналиста, не страшно ли ему, Аскольд ответил: «Нет, я украинец, а украинцам ничего не страшно. Потому и мне ничего не страшно».

Мальчик также рассказал, что он видел и более страшные картины, когда ездил в освобожденную Бучу.

«Я видел, когда ехал в Бучу, простреленные дома, я видел пули, там тоже были пробитые пулями церкви, — сказал ребенок.

https://twitter.com/VassiliGolod/status/1580852478547197952

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины более 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие общественные объекты.

В Киеве ракетные удары были нанесены по центру города – в Шевченковском районе, а также в Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Киев Обстрел Война России против Украины

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