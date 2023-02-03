Нацполиция опровергла информацию об использовании в порноиндустрии РФ «мальчика из Украины» 3 февраля, 15:41 Первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей появилось на одном из закрытых российских Telegram-каналов (Фото:Лубинец/Telegram)

Киберполиция проанализировала опубликованную в сети переписку, в которой в России якобы предлагали ребенка из Украины для «интимных встреч». Правоохранители убеждены, что это была очередная ИПСО российских оккупантов.

«Сотрудники Киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети Интернет контент и выяснили, что ребенок, который якобы продавали для интимных встреч, действительно родился и живет в России, работает моделью и рекламирует одежду», — говорится в сообщении Нацполиции в Telegram.

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Полицейские установили, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для «интимных встреч» в России появилось на одном из закрытых российских Telegram-каналов.

После этого его распространили ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эта информация была удалена, добавили в пресс-службе.



«Похищенный в Украине мальчик» родился и живет в России, под наблюдением мамы работает моделью, рекламирует одежду и обувь, сообщили правоохранители. Фото ребенка размещены в свободном доступе, поэтому кто-либо мог использовать его для создания фейка.

«Нацполиция в очередной раз отмечает, что РФ всеми возможными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. И очередная провальная ИПСО оккупантов — яркое тому подтверждение», — добавили в ведомстве.

Накануне, 2 февраля, Telegram-каналы распространили информацию об использовании для «интимных встреч» якобы похищенного в Украине мальчика.

Об этом также сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и призвал Киберполицию, Нацполицию и Офис Генпрокурора принять надлежащие меры реагирования.