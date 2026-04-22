Военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Серж Марко в интервью Radio NV рассказал, что для малой дроновой противовоздушной обороны в Украине не хватает радаров.

«Насколько я знаю, у Генштаба сейчас много работы даже по существующей так называемой малой дроновой ПВО. Потому что все равно дефицит, не хватает экипажей, не хватает радаров. Очень сильно не хватает радаров. Плюс-минус якобы началось как-то выравниваться, с зенитными дронами. Но все эти экипажи не очень эффективны, когда у тебя нет радара. Даже украинские радары, которые не дотягивают до уровня Рады », — рассказал в эфире Radio NV Серж Марко.

Реклама

Он подчеркнул, что все радары, которые будут изготовлены в Украине до начала 2027 года, уже выкуплены.

«И что с этим делать, где искать какие-то альтернативы? Надо выкупать все китайское или западное, потому что мы, действительно, не успеваем», — добавил он.

27 марта в Министерстве обороны Украины сообщили, что за февраль дронами-перехватчиками было сбито более 10 тысяч вражеских беспилотников самолетного типа, в том числе шахеды и Герберы.

