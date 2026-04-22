Для малой дроновой ПВО в Украине очень сильно не хватает радаров — военный СБС

22 апреля, 03:35
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Сотрудник частной охранной компании показывает диспетчерскую для наблюдения за небом на наличие российских беспилотников, 8 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Сотрудник частной охранной компании показывает диспетчерскую для наблюдения за небом на наличие российских беспилотников, 8 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Серж Марко в интервью Radio NV рассказал, что для малой дроновой противовоздушной обороны в Украине не хватает радаров.

«Насколько я знаю, у Генштаба сейчас много работы даже по существующей так называемой малой дроновой ПВО. Потому что все равно дефицит, не хватает экипажей, не хватает радаров. Очень сильно не хватает радаров. Плюс-минус якобы началось как-то выравниваться, с зенитными дронами. Но все эти экипажи не очень эффективны, когда у тебя нет радара. Даже украинские радары, которые не дотягивают до уровня Рады », — рассказал в эфире Radio NV Серж Марко.

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Он подчеркнул, что все радары, которые будут изготовлены в Украине до начала 2027 года, уже выкуплены.

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«И что с этим делать, где искать какие-то альтернативы? Надо выкупать все китайское или западное, потому что мы, действительно, не успеваем», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=WMa6i5idEFk

27 марта в Министерстве обороны Украины сообщили, что за февраль дронами-перехватчиками было сбито более 10 тысяч вражеских беспилотников самолетного типа, в том числе шахеды и Герберы.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   ПВО Война России против Украины Радио NV

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