В Запорожской ОГА прокомментировали заявление ГУР о том, что оккупанты постепенно покидают территорию ЗАЭС 30 июня, 12:53 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В пятницу, 30 июня председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко прокомментировал сообщения о постепенном выходе российских оккупантов с ЗАЭС.

В эфире Радио Свобода он заявил, что на станции постоянно происходит ротация российского персонала. Зато украинские специалисты, которые остаются на ЗАЭС, держат ситуацию под контролем.

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«Там постоянно происходят ротации, особенно российская ротация (ротация персонала из России — ред.). Поэтому сказать, уезжают ли они оттуда, или приезжают — очень сложно», — заявил Малашко.

По его словам, даже несмотря на заявления украинских властей о возможном теракте на ЗАЭС, пока необходимости эвакуироваться нет.

«ЗАЭС — это не ЧАЭС и уровень радиации не такой, какой в Чернобыле. ЗАЭС не может сделать беду, которую сделал Чернобыль», — сказал он.

В ГУР заявили, что российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС, это происходит на фоне информации об угрозе подрыва станции россиянами.

Угроза подрыва ЗАЭС россиянами — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.