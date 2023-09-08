ГУР продолжит работать с российскими пилотами после успешной спецоперации с Ми-8 — Скибицкий 8 сентября, 22:32 Пилот Максим Кузьминов, который перегнал российский боевой вертолет Ми-8 вместе с экипажем в Украину (Фото:gur.gov.ua)

Украинская разведка продолжит работать с российскими пилотами, которые хотят перейти на сторону Украины или прекратить свое участие в российской войне.

Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

По его словам, если один российский пилот прилетел на территорию Украины, значит, есть возможность повторить это и с другим пилотам РФ.

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«Да, это кропотливая работа ГУР, чтобы найти таких людей, найти подход, предоставить гарантии. Но перебежчики были, и они будут, потому что есть разные факторы, которые помогают человеку принять такое решение и перейти на нашу сторону. Это была хорошо проведенная операция, и мы продолжим такую работу», — заявил представитель ГУР.

Скибицкий также отметил, что для украинской разведки это очень хороший опыт и доказательство того, что на территории РФ «есть люди, понимающие, что они убивают гражданских людей».

Инфографика: NV

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ. Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Украинская разведка помогла российскому пилоту Ми-8, который ранее самостоятельно связался с ГУР, безопасно приземлиться на аэропорту в Харьковской области.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации они были ликвидированы.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.