Российские террористы приговорили пленного правозащитника Максима Буткевича к 13 годам колонии

10 марта, 12:09
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Максим Бтукевич (Фото:No Borders Project/Проект Без Границ)

Максим Бтукевич (Фото:No Borders Project/Проект Без Границ)

«Суды» временно оккупированных россиянами частей Донецкой и Луганской областей приговорили взятого в плен украинского правозащитника, сооснователя Громадського радіо и военного Максима Буткевича к 13 годам колонии строгого режима.

Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Кроме Буткевича, приговоры объявили военным Виктору Похозею и Владиславу Шелю — до 8,5 и 18,5 лет заключения.

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Оккупанты обвинили украинцев в «жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов». Буткевича террористы обвинили в якобы «покушении на убийство двух человек» и «преднамеренном повреждении чужого имущества».

Видео дня

Правозащитник Максим Буткевич пошел в ряды защитников Украины в начале марта 2022 года. Он находится в плену у россиян минимум с 24 июня, так как в этот день российские пропагандисты опубликовали видео допроса с ним. В августе минобороны РФ признало, что удерживает Буткевича в плену.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Максим Буткевич

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