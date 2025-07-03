«Шансов выжить не было». В воздушном командовании Запад рассказали об обстоятельствах гибели пилота F-16 Устименко

Во время отражения воздушной атаки России пилот истребителя F-16 Максим Устименко уничтожил семь шахедов. Причины повреждения его самолета, которое привело к гибели летчика, установит следствие.

Об этом 3 июля во время церемонии прощания с летчиком сообщил заместитель командующего воздушного командования Запад бригадный генерал Олег Захарчук, пишет Суспільне.

Реклама

Как отметил офицер, той ночью для отражения массированной воздушной атаки российских войск были задействованы все имеющиеся средства противовоздушной обороны: зенитно-ракетные комплексы, авиация, вертолеты, а также истребители F-16.

«Почему, как правило, погибают лучшие? Потому что именно они выполняют самые сложные задачи. На тот момент — левобережная часть Украины была буквально покрыта шахедами. Их было очень много», — сказал Захарчук.

Он отметил, что в условиях чрезвычайно сложной воздушной ситуации пилот истребителя F-16 Максим Устименко воспользовался бы любой возможностью спастись, если бы такой шанс существовал, ведь был опытным и талантливым летчиком.

«Но, к сожалению, возникла такая ситуация, что шанса не было. Отвернуть самолет, который уже имел повреждения, от населенного пункта и продолжать управлять этим самолетом — это очень трудное дело. Но пилот это выполнил. Он действительно герой», — сказал генерал.

В ночь на 29 июня пилот отражал массированную атаку РФ по Украине. В Воздушных силах рассказали, что Устименко сбил семь воздушных целей, применив весь комплекс бортового вооружения.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский присвоил Максиму Устименко звание Герой Украины (посмертно).

Максим Устименко был однокурсником — Андрея (Джуса) Пильщикова, украинского летчика, который погиб в авиакатастрофе 25 августа 2023 года на Житомирщине. Об этом рассказала мама Джуса Лилия Аверьянова.