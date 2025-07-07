Во Львове умер 31-летний мобилизованный, который выпал из кузова грузовика по дороге на полигон

Умер волынянин Максим Музычка 6 июля (Фото: Margarita Myzuchka / Facebook)

В воскресенье, 6 июля, в больнице умер волынянин Максим Музычка, который получил тяжелые травмы после падения из кузова грузового автомобиля во время перевозки на полигон.

Об этом сообщила его жена Маргарита Музычка в понедельник, 7 июля.

«Вчера не стало моего мужа, Максима. Его сердце остановилось после долгих дней в реанимации. Макс был настоящим. Тот, кто жил на полную, умел любить, поддерживать, быть рядом. Он был моей опорой, моим домом, моей жизнью, моей вселенной… Я знаю, что правда еще должна быть услышана. Но сегодня просто тишина и потеря. Просто любовь, которую невозможно описать словами», — написала Маргарита в Facebook.

16 июня полиция Львовской области сообщила, что 31-летний мобилизованный житель Волынской области получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время перевозки на полигон.

В Волынском областном ТЦК и СП рассказали, что 11 июня мужчина во время сопровождения в ТЦК вел себя спокойно. К нему не применяли физические или специальные средства воздействия, а военнослужащие группы оповещения и медицинские работники действовали в соответствии с требованиями действующего законодательства.

После завершения необходимых процедур Музычку направили в учебный центр для прохождения базовой подготовки.

По словам матери Максима Ларисы Музычко, 10 июня мужчину в Луцке задержали представители ТЦК. Мать утверждает, что против него использовали газовый баллончик. В то же время в ТЦК опровергли эту информацию.

С 12 июня после того, как мужчину увезли на полигон на Львовщине, он перестал выходить на связь.

Мать Максима сообщала, что он находился в медицинской коме после тяжелой черепно-мозговой травмы и двух операций.

