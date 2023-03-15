Экс-глава Одесской ОВА Марченко вернется на фронт 15 марта, 22:24 Максим Марченко (Фото:Одеська обласна державна адміністрація / Facebook)

Бывший глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко планирует вернуться в ЗСУ. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале в среду, 15 марта.

«Борьба продолжается… и я считаю, что должен делать то, что умею лучше всего — убивать врагов и воевать ради будущего Украины. Надеюсь, что скоро я вернусь к своему любимому делу. Но моя душа и сердце навсегда остаются в Одессе», — сказал он.



Видео дня

Марченко также поблагодарил президента Владимира Зеленского за назначение: «Наивысшая оценка моей деятельности — то, когда жители нашей области писали или говорили: наш Марченко… наш».

Президент Владимир Зеленский 15 марта подписал указы об увольнении глав Луганской ОВА Сергея Гайдая, Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия и Одесской ОВА Максима Марченко.

Полковник Марченко возглавлял Одесскую ОВА со 2 марта 2022 года. В 2015—2017 годах он был командиром 24-го штурмового батальона Айдар, затем стал заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, в 2018-м — командиром 28-й отдельной механизированной бригады. Награжден в том числе орденами Богдана Хмельницкого ІІ и III степени.