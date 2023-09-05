Российский летчик, который угнал в Украину Ми-8, будет и дальше помогать Силам обороны — ГУР 5 сентября, 19:12 Военный летчик Максим Кузьминов (Фото:gur.gov.ua)

Российский военный летчик Максим Кузьминов, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 оккупантов, продолжит помогать Силам обороны в борьбе с оккупантами.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

На вопрос о том, вступит ли Кузьминов в ряды ВСУ, Юсов ответил «пока ждем подробностей, но будет помогать».

Видео дня

Представитель ГУР также отметил, что сегодня в руках украинских сил безопасности и обороны находится российский вертолет Ми-8 2016 года производства.

«Свеженький, вместе с пилотом, который не просто перешел на сторону добра и на сторону Украины, но, можно это приоткрыть, собирается помогать Украине дальше защищать свою независимость и суверенитет», — заявил он.

Инфографика: NV

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Пилот Ми-8 связался с украинской разведкой и согласился во время одного из рейсов приземлиться на российском вертолете в Харьковской области.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации они были ликвидированы.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.