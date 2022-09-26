Захватил автобус с пассажирами. Луцкого террориста Кривоша приговорили к 13 годам тюрьмы 26 сентября, 14:32 Суд вынес приговор луцкому террористу Максиму Кривошу, он не признал свою вину (Фото:Суспільне)

В понедельник, 26 сентября, районный суд Луцка приговорил к 13 годам тюрьмы террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с пассажирами более чем два года назад.

Как сообщает Cуспільне, во время оглашения приговора осужденный бросил в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал, что не считает себя виновным.

По решению суда у Кривоша также конфисковали все имущество.

Видео дня

Он заявил, что не будет обжаловать приговор.

«Не вижу в этом никакого смысла. Я себя виновным не признавал и не признаю, ни о чем не жалею», — сказал он в зале заседаний.

Апелляцию на решение суда может подать прокуратура, так как сторона обвинения настаивала на заключении сроком на 15 лет. По словам прокурора Вадима Старчука, о том, будет ли обжалован приговор, объявят позже.

Суд рассматривал дело луцкого террориста Максима Кривоша два года, судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Суд признал его виновным по всем статьям. Среди них — захват заложников, незаконное обращение с оружием, совершение теракта и покушение на жизнь правоохранителя.

Максим Кривош, который сначала представился как Максим Плохой, захватил пассажирский автобус в центре Луцка 21 июля 2020 года. В полиции сообщили, что в автобусе находились более 10 человек, а у преступника при себе была взрывчатка и оружие.

По требованию террориста президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с призывом смотреть фильм Земляне и 15 минут говорил с ним по телефону. После этого заложников удалось освободить, а террориста задержали.

В ноябре 2020 года суд решил поместить подозреваемого во Львовскую областную психиатрическую больницу на два месяца для комплексного обследования.

В феврале 2021 года Служба безопасности завершила досудебное расследование по факту захвата заложников в Луцке. Кривош обвинялся в совершении преступлений по семи статьям Уголовного кодекса.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.