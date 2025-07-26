Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему командиру бригады Лють Максиму Казбану

Об этом свидетельствует указ № 551/2025 на сайте Офиса президента.

Полковнику полиции присвоили награду за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

«Максим Александрович был не просто командиром — он был лидером, который шел первым. Был плечом, на которое опирались тысячи. Он вдохновлял даже тогда, когда было трудно. Под его руководством Лють стала семьей, которая сражается за Украину», — отметили в Национальной полиции.

Максим Казбан погиб 22 июля в ДТП в Донецкой области. Он воевал еще с 2014 года в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. С 2015 года проходил службу в подразделении Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины.

Во время полномасштабной войны Казбан, в частности, участвовал в операциях возле села Чернобаевка Херсонской области. В сентябре 2024 года он стал командир Объединенной штурмовой бригады Нацполиции Лють. Под его руководством бригада противостояла российским оккупантам на Торецком направлении.