«Макс так много боролся и вытаскивал других, теперь наша очередь». В Сети призывают освободить украинского правозащитника Буткевича из плена РФ

16 июля, 17:06
Максим Буткевич (Фото:No Borders Project/Проект Без Границ)

Максим Буткевич (Фото:No Borders Project/Проект Без Границ)

Правозащитнику, сооснователю Громадського радіо Максиму Буткевичу в субботу, 16 июля, исполняется 45 лет. Он уже более трех недель находится в плену оккупантов РФ — в Сети запустили флешмоб с призывом немедленно освободить его.

Общественные деятели, медийщики, иностранные политики и знакомые Буткевича пишут в соцсетях посты, добавляя хештег #FreeMaksymButkevych.

Правозащитник присоединился к ВСУ после полномасштабного вторжения РФ в начале марта. Он попал в плен в районе временно захваченных пунктов Золотое и Горское в Луганской области и находится там по меньшей мере с 24 июня, поскольку в этот день российские пропагандисты опубликовали видеодопрос с ним.

Видео дня

Родители журналиста рассказали, что вместе с побратимами он несколько месяцев был на учениях, а последний раз вышел на связь за несколько дней до того, как появилось видео. Сейчас никакого контакта с бойцами нет. По словам матери Буткевича, вопросом освобождения занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных (курируется СБУ и Главным управлением разведки).

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«Будь он просто военнопленным, то, пожалуй, мы бы и дальше ждали в тишине. Но его выделили. И перевели в другую плоскость — политическую. Такое впечатление, что из него делают очередную украинскую сакральную жертву. Мы не можем больше молчать», — сказала мать правозащитника Евгения Буткевич в интервью BBC News Украина.

НВ собрал в соцсетях призывы освободить Максима Буткевича из плена РФ.

Главный редактор Гендера в деталях Тамара Злобина процитировала речь правозащитника, которую он произнес в 13 лет в октябре 1990 года во время Революции на граните.

«Сегодня ему исполняется 45. 32 года жизни между этими датами Максим посвятил правозащите. Сегодня он, украинский правозащитник, находится в российском плену. Сегодня из него, последовательного приверженца ненасильственного сопротивления, российская идеологическая машина пытается сделать неонациста», — написала она.

https://www.facebook.com/tamara.zumka/posts/pfbid0dk7BaudRPa3pmivzWGm5gqJdc6QXQfmcGDL16L433V9hXczRRhKqbgLQ8MknGbiDl

«Украинский активист, бывший член правления Amnesty International Ukraine, сооснователь Центра прав человека ZMINA и Громадського радіо Максим Буткевич попал в плен. Я призываю мир приложить все усилия, чтобы освободить Максима, который в опасности из-за своей деятельности», — написала в Twitter народный депутат Инна Совсун.

https://twitter.com/InnaSovsun/status/1547265621632622592?s=20&t=COH9_G6C9lQh8Kpc22AZ0Q

Немецкий политолог Сергей Сумленный напомнил, что Буткевич также является сооснователем ОО Без границ — «крупнейшей инициативы по поддержке мигрантов».

«Поскольку у моей подруги из Анголы были свои проблемы, я посоветовал ей обратиться в Без границ. Теперь он (Буткевич — ред.) военнопленный в руках россиян», — написал Сумленный.

https://twitter.com/sumlenny/status/1548276884558868487?s=20&t=LEW_9gjpMhyESFYGBErZDg

Журналист Максим Эристави попросил пользователей помочь с распространением информации о похищении Буткевича Россией, назвав его «нашей иконой и нашим вдохновением». Журналистка Ольга Токарюк также подчеркнула, что для освобождения украинского правозащитника требуется «международная огласка».

https://twitter.com/maksymeristavi/status/1547535050484375552?s=20&t=LEW_9gjpMhyESFYGBErZDg
https://twitter.com/olgatokariuk/status/1547329479697113088?s=20&t=LEW_9gjpMhyESFYGBErZDg

Генеральный продюсер информационного вещания Суспільного Ангелина Карякина рассказала, что коллеги долго молчали относительно пленения Буткевича, «поскольку казалось, что это может ему помочь» или «не создать лишних проблем» Однако родители решили рассказать об этом.

«Макс так много боролся и вытаскивал других, теперь наша очередь. Мне стыдно, что я ни разу не написала тебе с февраля. Я видела, что ты есть, что ты воюешь. Я всегда ориентировалась на то, что ты просто рядом. Тупая логика. Особенно сейчас», — говорится в ее Facebook.

https://www.facebook.com/angelina.kariakina/posts/pfbid08LaCKqw53KPc6YLAvd5W9uBPBcZj9eaZ8dUay31bUcKS2Nej1X5gH4dwER9ffNZDl

Украинский журналист Осман Пашаев заявил, что на протяжении последних дней «чего только не услышал о Максиме, когда просил разные силы присоединиться к освобождению».

«Даже такое, что „он призвал убить миллион лишних жителей Донбасса“. Какой из Буткевичей это мог произнести, я не знаю, не слышал и не читал. Максим не мог призывать даже к убийству Путина. Я могу. Он нет. Максим анархист и пацифист одновременно. Таким был еще до того, как мы познакомились […] Макс — это ноль неоправданной агрессии и 100% логики и аргументов, эрудиции и осведомленности. А главное, человечности», — написал Пашаев.

https://www.facebook.com/osman.pashayev.1/posts/pfbid02KPk9JV5k4zHaKP5CzJdHbE3MLQNwdjbCbLhCuArkBMYgGJ41CRDs7w9exnS85TpLl

Также к освобождению из плена украинского правозащитника призвали исполнительный директор Европейского фонда за демократию (EED) Ежи Помяновский и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«Известный украинский правозащитник, журналист и друг Чехии Максим Буткевич незаконно удерживается в российском плену. Как и многие другие, этой весной он встал на защиту страны. Освободите Максима и всех украинских пленных», — заявил последний.

https://twitter.com/JanLipavsky/status/1546535180206211077?s=20&t=BkdM2gy20aVTcW0YM2bFcw
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Соцсети Флешмоб Плен Пленный Война России против Украины Максим Буткевич

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