«Мы не теряем надежду». Родители правозащитника Буткевича отреагировали на «приговор» в «ЛНР» 10 марта, 23:13 Максим Буткевич (Фото:ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦ)

Родители сооснователя Громадського радіо Максима Буткевича шокированы новостью о том, что их сына «приговорили» к 13 годам лишения свободы в «суде ЛНР».

В комментарии BBC Україна родители заявили, что не теряют надежду, что их сын вернется домой.

«Мы надеемся, мы верим, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы он вернулся», — заявил Александр Буткевич.

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Родители также переживают за судьбу своего сына.

«Мы только об этом сами узнали. Я не могу говорить, я все время плачу», — говорит мать Максима Евгения.

10 марта «суды» временно оккупированных россиянами частей Донецкой и Луганской областей приговорили плененного Максима Буткевича к 13 годам колонии строгого режима. Его обвинили в якобы «покушении на убийство двух человек» и «преднамеренном повреждении чужого имущества».

Правозащитник Максим Буткевич пошел в ряды защитников Украины в начале марта 2022 года. Он находится в плену у россиян минимум с 24 июня, так как в этот день российские пропагандисты опубликовали видео допроса с ним. В августе минобороны РФ признало, что удерживает Буткевича в плену.