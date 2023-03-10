Ничтожные приговоры. МИД Украины отреагировал на незаконное судилище над правозащитником Буткевичем 10 марта, 16:50 МИД Украины (Фото:NV)

Министерство иностранных дел Украины назвало оглашенные российскими террористами приговоры правозащитнику, сооснователю Громадського радіо Максиму Буткевичу и двум другим гражданам незаконными и ничтожными.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД считают, что цель срежиссированного Россией фейкового судебного процесса — «легализовать очередную политическую расправу» над гражданами Украины.

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«Призываем международное сообщество осудить судилище над Максимом Буткевичем и другими двумя гражданами, требовать от РФ их освобождения, равно как и других украинцев, незаконно заключенных на временно оккупированных территориях и в России, а также принимать действенные меры для противодействия агрессии России против Украины», — заявили в министерстве.

10 марта «суды» временно оккупированных россиянами частей Донецкой и Луганской областей приговорили плененного Максима Буткевича к 13 годам колонии строгого режима. Его обвинили в якобы «покушении на убийство двух человек» и «преднамеренном повреждении чужого имущества».

Правозащитник Максим Буткевич пошел в ряды защитников Украины в начале марта 2022 года. Он находится в плену у россиян минимум с 24 июня, так как в этот день российские пропагандисты опубликовали видео допроса с ним. В августе минобороны РФ признало, что удерживает Буткевича в плену.

