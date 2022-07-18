РФ штампует фейки. Как российская пропаганда делает «нациста» из правозащитника Максима Буткевича 18 июля, 13:02 Максим Буткевич (Фото:ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦ)

Известный правозащитник, помогший сотням мигрантов в Украине, журналист ВВС и сотрудник ООН в прошлом, Максим Буткевич попал в плен. Диана Куришко, BBC News Украина, в своем материале рассказывает о журналистской и правозащитной деятельности Буткевича.

Відомий правозахисник, який допоміг сотням мігрантів в Україні, журналіст ВВС і співробітник ООН у минулому, Максим Буткевич потрапив у російський полон.

Про це минулого тижня ВВС News Україна розповіла мама Максима Євгенія Буткевич. 24 червня батьки побачили відео з сином у полоні. З того часу вони нічого не знають про його долю.

16 липня у Максима був день народження. Йому виповнилося 45 років.

«Роблять сакральну жертву»

У російських пабліках з’явилося відео з українськими військовими, серед яких був і Максим Буткевич, які потрапили у полон на Луганщині поблизу Гірського.

Батьки правозахисника кілька тижнів зберігали тишу і не розповідали про полон сина, побоюючись, що розголос може йому нашкодити.

«Якби він був просто військовополоненим, то, мабуть, ми б і далі чекали у тиші. Але його виокремили. І перевели в іншу площину — політичну. Таке враження, що з нього роблять чергову українську сакральну жертву. Ми не можемо більше мовчати», — говорить матір Максима Євгенія Буткевич.

Від самого початку полону Максима Буткевича у російських ЗМІ ширяться фейки про нього. Десятки російських сайтів публікували новини про Максима, де його називають «бойовиком» і «нацистом», «пропагандистом» і «русофобом». Йому приписують розпалювання громадянської війни.

«Правда і тільки правда — єдине, що ми можемо протиставити російській брехні про Максима», — каже Олександр Буткевич, батько Максима.

Розповідаємо про журналістську та правозахисну діяльність Максима Буткевича.

ВВС, ООН і захист мігрантів

На початку 2000-х Максим Буткевич працював в Українській службі ВВС у Лондоні. Робив програми для радіо ВВС про мистецтво і про проблеми біженців.

«Макс — він філософ. Людина активної громадянської позиції, інтелектуал, який завжди боровся проти несправедливості. Запам’ятався своїми глибокими знаннями музики і нестандартними підходами», — згадує про роботу з Максимом Буткевичем Ірена Таранюк, журналістка ВВС Україна.

Пропрацювавши на ВВС два роки, він пішов вивчати прикладну антропологію в Університеті Сассекса.

«Він пішов далі боротися за права людей на іншому рівні. Для мене Максим Буткевич уособлює дух Григорія Сковороди. Макс — це колега, з яким завжди було приємно мати філософські розмови. Він опікувався проблемами біженців ще тоді», — розповідає Ірена Таранюк.

«Мене вражало, наскільки Максим відданий правозахисній діяльності. Відчувалось, що він переймається цим. Пам’ятаю наші гострі розмови про біженців, про мігрантів, про стереотипи, які панують у нашому суспільстві і серед журналістів теж», — говорить про Максима Буткевича журналіст і голова правління Громадського радіо Андрій Куликов.

Він працював з Максимом і в Українській службі ВВС, і на «Громадському радіо», співзасновником якого був Максим Буткевич.

Під час Євромайдану Максим був репортером і ведучим програм Громадського радіо на волонтерських засадах та викладав у Києво-Могилянській академії.

«Максим завжди говорив, що нелегальних людей не буває, нелегальних людей не може бути. Він один з тих, хто найбільше захищав мігрантів в Україні. У цій сфері він є одним з найвпливовіших правозахисників», — вважає пан Куликов.

Майже 15 років свого життя Максим Буткевич присвятив правозахисній діяльності. Він входив до правління українського представництва Amnesty international та громадської ради при МВС. Був співзасновником правозахисної організації «Без кордонів», яка бореться з ксенофобськими та расистськими проявами в Україні, допомагає мігрантам і переселенцям.

Максим Буткевич координував впровадження системи моніторингу та реагування на порушення прав людини в Україні - REAct, Альянсу громадського здоров’я.

З 2014 року він став активним учасником Комітету солідарності з заручниками Кремля, активно боровся за визволення українських політв'язнів, зокрема Геннадія Афанасьєва, Олега Сенцова, Олександра Кольченка.

«Максим допомагав біженцям з Узбекистану, Росії, Центральної Азії, Близького Сходу, Африки, а в останні роки все частіше — Білорусі. Ми всіляко намагалися підтримувати їх тут і активно адвокатували встановлення тимчасового захисту для білоруських біженців», — розповідають в організації «Без кордонів».

«Максим боровся проти дискримінації, проти мови ворожнечі. Він боровся за те, щоб Україна не депортувала людей у країни, де їм загрожувала небезпека. Допомагав їм знаходити тут прихисток», — розповідає Володимир Яворський, юрист з Центру громадянських свобод — друг Максима.

За його оцінками, під час своєї правозахисної діяльності Максим допоміг сотням мігрантів в Україні.

Максим надавав людям консультації, зустрічав в аеропортах та на автостанціях, інколи пояснював прикордонникам, чому вони мають пустити людину, яка шукає притулок, розповідають у проєкті «Без кордонів».

Він збирав гуманітарну допомогу і кошти, розвінчував ксенофобські стереотипи про мігрантів у медіа. Максиму можна було зателефонувати в будь-який час, як вдень, так і вночі. Люди про це розповідали іншим людям, які потребували допомоги, зазначають у правозахисній організації.

Пацифіст

Журналіст Осман Пашаєв, який у 2001 працював з Максимом на каналі СТБ, обурюється, що чого він тільки не почув за ці дні про Максима Буткевича.

«Аж таке, що „він закликав вбити мільйон зайвих мешканців Донбасу“. Максим не міг закликати навіть до вбивства Путіна. Я можу. Він — ні. Максим — анархіст і пацифіст одночасно. З моїми право-ліберальними поглядами його емансіпе-лівацькі часто розходилися, проте дискутували ми спокійно, бо Макс — це нуль невиправданої агресії і 100% логіки та аргументів, ерудиції і обізнаності. А головне людяності», — каже журналіст.

Буткевич кілька років працював з комунікаціями управління верховного комісара ООН у справах біженців. Вів тренінги про мову ворожнечі та семінари з медіаграмотності.

Він був задіяний на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA. Провів багато публічних обговорень, які стосувалися захисту прав людини.

«Мало хто так підтримував у мені віру в краще завтра нашого суспільства, як Максим Буткевич з його готовністю надавати допомогу ближнім, відстоювати їхні права незалежно від їх переконань… Здається, я справді не знаю людини, яка з більшою твердістю протистояла всім проявам ультраправої ідеології», — говорить кінокритик Олександр Гусєв.

«Він завжди всіх рятував. Писав заяви у Європейський суд з прав людини, збирав гроші для військових. Він був захисником тих, хто страждає найбільше — людей з інвалідністю, жінок та дітей. Найбільш незахищених і найбільш переслідуваних людей», — говорить правозахисниця Олександра Делеменчук.

Вона згадує, як він збирав гроші на килим для родини мігрантів, щоб дітям не було холодно ходити взимку, і як забирав маленьку труну для узбецької жінки, чия дитина померла, бо не отримала доступ до медичної допомоги.

З 2014 року команда «Без Кордонів» створила коаліцію «Ресурсний центр для вимушених переселенців» і допомагала переселенцям з Донбасу та Криму їжею, одягом, ліками, консультаціями.

Пішов на війну

«Коли він пішов воювати, це було дивно. Він — антимілітарист. Він проти війни, але можливо він не побачив, як ще допомогти Україні», — говорить Володимир Яворський.

«В 2014 році багато його друзів поїхали на схід, а він вирішив, що буде кориснішим у мирному житті», — згадує Євгенія Буткевич.

Максим закінчив воєнну кафедру і був лейтенантом запасу. 24 лютого 2022 він пішов до військкомату і записався до лав ЗСУ.

«Він попросив забрати кішку, пояснив як годувати черепаху і пішов. Сказав нам, що всі ці вісім років його муляло, що його побратими там, а він — ні. Він сказав, що треба йти і захищати його країну. Бо інших варіантів для нього не існує», — говорить Євгенія Буткевич.

Її обурює те, як про сина пишуть російські ЗМІ.

«У Росії про нього вже все знають і знають абсолютно викривлено. Максим — правозахисник, який ніколи не працював на жодну владу. А вони кажуть, що він «нацик», «командир нацистського взводу», — говорить Євгенія Буткевич.

«Максим критикував праві організації в Україні за напади на іноземців. Він відкрито виступав проти правих і мав з ним конфлікти. Тим більш дивно, що російські ЗМІ називають його нацистом. Максим має абсолютно протилежні погляди», — говорить його друг Володимир Яворський.

24 червня батьки побачили відео з допитом Максима Буткевича. На ньому він розповідає, як його підрозділ потрапив у полон.

«Ми нічого не знаємо про нього. Ми зробили все, що треба — зібрали пакет документів, подали заяву, що він в полоні. Передали правоохоронцям», — говорить матір Максима Буткевича Євгенія.

За її словами, з його підрозділу двоє людей виходили на зв’язок і повідомили, що вони у полоні під Луганськом.

Питанням визволенням Буткевича займається Обʼєднаний центр із пошуку та звільнення полонених.

Росіяни хочуть влаштувати показове судилище над Максимом Буткевичем, вважає батько правозахисника Олександр Буткевич.

На його думку, нагнітання у ЗМІ робиться для того, щоб створити підґрунтя, так звану «громадську думку», яка дасть підстави висмикнути чоловіка із середовища військовополонених та інкримінувати якусь окрему статтю злочину — тероризм, замах на державний устрій.

«Наприклад, його називали „британським шпигуном“ лише через те, що він свого часу працював у Лондоні на BBC. Пропагандисти поширюють фейки про Максима з єдиною метою — влаштувати показове шоу-судилище. Оця небезпека спонукала нас припинити мораторій на розголос», — говорить Олександр Буткевич.

Голова українського відділу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що Буткевич зараз є військовополоненим і закликала Росію поводитися з ним, як і з усіма іншими військовополоненими, «відповідно до Женевських конвенцій».

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