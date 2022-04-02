В Киевской области нашли мертвым фотожурналиста Макса Левина: он исчез три недели назад 2 апреля, 12:43 Цей матеріал також доступний українською Фотожурналист Макс Левин погиб на Киевщине, документируя войну России против Украины (Фото:Maks Levin / Facebook)

1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская в Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина

Как сообщает Левый берег, Максим в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа отправились в Гуту Межигорске 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.

Видео дня

Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались боевые действия.

Местонахождение и судьба Алексея Чернышева пока не установлены.

22 марта друг и коллега Левина Маркиян Лисейко сообщил о его исчезновении.

Макс Левин родился в Киевской области 7 июля 1981 года. С 15 лет он мечтал стать фотографом. Юношей Максим посещал фотокружок и снимал на зеркальный Киев-98. После школы получил образование по специальности "инженер компьютерных систем" в Киевском политехническом институте и работал фотожурналистом.

Он сотрудничал в качестве фотокорреспондента, документального фотографа и оператора со многими украинскими и международными СМИ, в частности Reuters, Associated Press, BBC, TRT World, LB.ua и Hromadske. Его фотографии публиковали Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU Agenda, World News, The Moscow Times, Vatican News и Радио Свобода.

Большинство его документальных проектов связано с войной в Украине. "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", – объяснял журналист.

Вместе с коллегой Маркияном Лисейко в 2014 году Левин основал посвященный военным проект AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com для сохранения и переосмысления значения событий августа 2014 военными, их семьями и гражданами Украины в целом. Максим был одним из тех, кому удалось выбраться из Иловайского котла.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Левин работал в Киевской области. По этой ссылке можно посмотреть последние снимки фотожурналиста.

Кроме журналистских работ он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.